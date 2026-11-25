Andy Taylor, el histórico guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años después de atravesar una larga enfermedad. El músico británico falleció el lunes 23 de noviembre en su casa, rodeado de su familia, como consecuencia de un cáncer de próstata. La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado conjunto de sus seres queridos y sus compañeros de banda, que lo despidieron con sentidas palabras.

Taylor fue una pieza fundamental en la historia de Duran Duran, una de las agrupaciones más emblemáticas del pop y el new wave de los años 80. Su guitarra contribuyó a construir el sonido que convirtió al grupo en un fenómeno internacional, con canciones inolvidables como “Rio”, “Hungry Like the Wolf” y “The Reflex”.

El posteo de despedida a Andy Taylor de Duran Duran (Foto: Instagramn @duranduran)

La primera en recordarlo fue su esposa, Tracey, quien compartió un mensaje a través del sitio oficial de la banda. “Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros, era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el pilar de nuestra familia”, expresó. También agradeció el acompañamiento de los seguidores durante los años de enfermedad y destacó la fortaleza con la que enfrentó sus últimos tiempos.

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE DURAN DURAN A ANDY TAYLOR

Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor también publicaron una extensa dedicatoria para despedir a su excompañero. “Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia. Desde que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en nuestro potencial, aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música”, escribieron. Además, destacaron que su manera de tocar fue determinante para las canciones que llevaron al grupo a recorrer el mundo.

Los músicos también recordaron el reencuentro de los cinco integrantes originales a comienzos de los 2000, cuando volvieron a compartir escenarios y sesiones de grabación. En 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, Andy no pudo acompañarlos personalmente debido a su estado de salud. En aquel momento, el guitarrista había revelado públicamente que padecía un cáncer de próstata metastásico en etapa avanzada. “Andy afrontó su enfermedad con una valentía, una honestidad y una entereza admirables”, señalaron sus compañeros en el comunicado.

Por último, la banda expresó sus condolencias a Tracey, a los hijos del músico y a su nieto, y pidió respeto por la intimidad de la familia en este difícil momento. Además, informaron que, en lugar de enviar flores, sus seres queridos solicitaron realizar donaciones a Prostate Cancer UK, una organización dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata. “Hay un enorme vacío con la forma de Andy Taylor en mi corazón. Nunca se cerrará, no lo permitiré. Lo extrañaré y lo amaré todos los días de mi vida”, escribió Simon Le Bon en su despedida personal.