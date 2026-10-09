Funes lanzó “Guardando Momentos”, su nuevo single y adelanto de su primer álbum de estudio. CEl tema fue mezclado y masterizado por Álvaro Villagra.

Funes es un proyecto integrado por músicos con una extensa trayectoria sobre los escenarios y nuevas canciones para compartir. Con el rock como punto de partida, la banda apuesta por lo esencial: el sonido de los instrumentos en vivo, la energía de la interpretación y una identidad propia.

Al frente de Funes se encuentra Pablo Oliva, voz y ex cantante de Gazpacho. En batería está Emma Cauvet, músico que colaboró con artistas como Fito Páez y Gustavo Cerati. Completa este trío central Nicolás García, guitarrista y productor musical, productor de shows y actual director musical de Bandana.

“Guardando Momentos”, el adelanto del disco debut de FUNES

Después de un intenso proceso de composición y producción, FUNES ya finalizó su disco debut y presenta “Guardando Momentos” como una primera muestra de lo que propone este nuevo proyecto. El single cuenta con la mezcla y masterización de Álvaro Villagra, reconocido por su trabajo en el ámbito de la producción musical.