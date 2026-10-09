Pampita y Anita tienen una complicidad que se refleja en cada escena. Esta vez, madre e hija la llevaron a la pantalla para protagonizar juntas la campaña de Naldo por el Día de la Madre, una propuesta que busca poner el foco en aquello que queda después de abrir un regalo: el momento compartido.

La historia comienza cuando Pampita llega a su casa y encuentra un dibujo hecho con crayón que tiene una consigna sencilla: “¡Buscame!”. A partir de ahí, comienza una búsqueda por distintos rincones de la casa, siguiendo las pistas que dejó Anita.

Cada dibujo esconde una nueva señal y está relacionado con un posible regalo para mamá: un perfume, productos para el cuidado personal, una planchita o un secador. La estética de toda la campaña sigue el mismo lenguaje, con trazos de crayón, corazones y dibujos que parecen hechos por una nena.

La búsqueda finalmente llega hasta una caja con un cartel que dice “Para mamá”. Allí aparece Anita para sorprenderla con un abrazo y un “¡Feliz día, ma!”.

Pero la sorpresa no termina ahí. Madre e hija cierran el recorrido cantando juntas en el living, con micrófono y parlante incluidos. La escena funciona como el cierre de una historia en la que el regalo es apenas el punto de partida para compartir un momento.

Una campaña que pone el foco en los momentos

Bajo el concepto “Feliz día ma!!”, la campaña de Naldo parte de una idea simple: cuando un hijo elige un regalo, muchas veces lo que está buscando es generar un momento para compartir con su mamá.

Ese concepto queda resumido en la frase que Pampita dice a cámara: “El mejor regalo son los momentos con nuestros hijos”.

(Foto: Naldo)

El universo visual acompaña esa mirada. Los dibujos funcionan como pistas dentro de la búsqueda del tesoro y, al mismo tiempo, muestran diferentes escenas que pueden compartirse entre madre e hija: cocinar, peinarse, maquillarse o cantar juntas. Cada una está vinculada con un posible regalo.

La elección de Pampita y Anita como protagonistas refuerza justamente ese componente familiar. Según la guía de campaña, se trata de la primera vez que ambas participan juntas de una campaña publicitaria.

Tecnología, entretenimiento y opciones para regalar

Además de la historia protagonizada por Pampita y Anita, la campaña presenta una selección de productos pensados para distintos gustos y momentos.

Entre las categorías disponibles aparecen celulares, notebooks, smartwatches, parlantes y auriculares, además de productos de cuidado personal, perfumes, freidoras de aire, jugueras, productos Stanley y bicicletas.

La propuesta busca que el producto tenga un vínculo con aquello que sucede después del regalo. Un parlante puede convertirse en la excusa para escuchar música juntos; una freidora, en el punto de partida para preparar una comida en familia; y un celular, en una herramienta para guardar nuevas fotos y recuerdos.

En línea con la campaña, la marca propone pensar el regalo no solamente por el objeto en sí, sino por el uso que tendrá y por los momentos que puede ayudar a generar.

Descuentos y opciones de financiación

Para el Día de la Madre, Naldo ofrece hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas con CrediNaldo, su crédito propio que se gestiona en las sucursales. Las condiciones son válidas para productos seleccionados.

Las propuestas están disponibles en naldo.com.ar y en las más de 100 sucursales de la cadena hasta el 17 de octubre. El Día de la Madre se celebra el domingo 18 de octubre.

La campaña estará al aire entre el 5 y el 17 de octubre en televisión, radio, streaming y plataformas digitales.

Así, entre dibujos, regalos y una canción compartida, la campaña de Naldo propone una idea que va más allá del producto: que el mejor regalo también puede ser el momento que queda en el recuerdo.