Una aparente pregunta inofensiva que Mica Viciconte había realizado en el stream de Telefe, donde comparaba a Yanina Latorre con Maru Botana, generó el inmediato enojo de la conductora de SQP. Fiel a su estilo, la periodista de espectáculos salió a contestarle y no se guardó nada.

“Esta chica, otra obsesionada conmigo, me tiene podrida. Le voy a enseñar a Mica Viciconte lo que se llama la palabra objetividad, que se ve que no la entiende”, comenzó diciendo Yanina. “¡Sos muy boluda, Mica Viciconte! Que vos me odies me eleva todavía más. A donde yo llegué no se llega mintiendo”, siguió.

“El problema es que no te gusta cuando yo opino de tu vida con Fabián Cubero contra Nicole Neumann, porque siempre me pongo del lado de Nicole porque ustedes se comportan mal”, afirmó. “Que vos me odies no quiere decir que vos lo obligues a Fede Popgold a opinar como vos. ¡Objetividad! ¡Sos muy boluda!”, cerró.

Video de El Observador.

EL CRUCE EN VIVO ENTRE MICA VICICONTE Y YANINA LATORRE

Tras escuchar las declaraciones de Yanina Latorre en El Observador, Mica Viciconte se comunicó telefónicamente con la conductora al aire de “La Jugada”, el stream de Telefe. Finalmente, ambas se dijeron la verdad de frente.

“Yanina, te lo voy a decir: ¿sabés lo que me pasa con vos? Cuando te cruzo en la calle o en algún evento me parecés copada, pero cuando te veo en la televisión te detesto, me generas un poco de rechazo”, lanzó Mica, sin vueltas.

Mica Viciconte y Yanina Latorre se cruzaron en vivo y aprovecharon para decirse toda la verdad (Video: La Jugada)

Lejos de quedarse callada, Yanina le redobló la apuesta: “A mí me pasa lo mismo con vos”. Tomándose el tema con algo más de humor, la conductora destacó que pudieran hablar de esa manera y sincerarse sin que la situación terminara en una pelea. “Me gusta que podamos hablar con humor”, expresó.

Pero la charla no terminó ahí ya que Viciconte aprovechó la oportunidad para preguntarle a Latorre si la personalidad que muestra frente a las cámaras es auténtica o no. “¿Vos decís que sos un personaje o sos así de jodida de verdad?”, quiso saber. “No, no soy jodida, al contrario. Pero no quiero arruinar mi personaje televisivo”, respondió la conductora.