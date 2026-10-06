El escándalo por la presunta reventa de entradas para ver a la Selección argentina que involucró al entorno familiar de Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. Luego de que la conductora de SQP se desmarcara públicamente de la situación, María Fernanda Callejón aprovechó el tema para lanzarle una fuerte indirecta.

La polémica salpicó a la mamá, la hermana y el sobrino de Yanina. Frente a las repercusiones, la panelista aseguró que no tenía ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido y calificó la situación como “una vergüenza y una falta de respeto”.

Además, explicó que su madre habría quedado involucrada simplemente por haberle facilitado su cuenta de Instagram a su hija Maite, sin conocer en profundidad qué iba a hacer con ella.

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN LE PASÓ FACTURA A YANINA LATORRE

El tema llegó a La Mañana con Moria, donde María Fernanda Callejón no dejó pasar la oportunidad de recordar su propia experiencia familiar y apuntar, con ironía, contra Latorre.

“Hay una frase que dice que uno no es la familia y que si ellos hacen algo, te la tenés que comer... es verdad. Hay que pensarlo”, lanzó la actriz durante el debate.

Sus palabras no fueron casuales. Callejón mantiene desde hace años un fuerte enfrentamiento con su hermana Sandra, marcado por acusaciones cruzadas y conflictos públicos. En su momento, Yanina habló sobre aquella interna familiar y tomó posición a favor de la hermana de la actriz, algo que María Fernanda nunca olvidó.

María Fernanda Callejón dio detalles del drama de su separación. Fuente: Redes Sociales

Por eso, ante el conflicto que ahora atraviesa la familia Latorre, Callejón utilizó el mismo argumento para devolverle el golpe.

“Uno a veces tiene que escuchar que te dicen cosas por tus hermanos... ellos no son lo mismo que vos. Lo que hace tu hermana no habla de vos, sino de ella. Es como para reflexionar, para bancarla un poco a ella, ¿no?”, cerró, con una evidente cuota de ironía.