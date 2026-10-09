En medio de la repercusión que generaron sus fotos con Facundo Moyano en España, Candela Arizaga compartió en sus redes sociales una publicación cargada de emoción, con la que puso el foco en su familia y en el vínculo con su papá.

A través de una historia de Instagram, la joven mostró un mensaje que recibió de su padre, en el que le expresó todo su amor y el deseo de poder disfrutar de sus seres queridos para siempre: “Las amo tanto, hija, que no quisiera morirme nunca para disfrutar de ustedes eternamente”, dice el texto que Candela decidió compartir con sus seguidores.

Junto a la captura, Candela agregó una frase que dejó en evidencia la importancia que tienen sus seres queridos en su día a día: “Mi familia, lo más importante de mi vida. Mientras tenga estos mensajes, lo tengo todo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok)

La publicación llegó después de que sus imágenes junto a Facundo Moyano en España despertaran comentarios y especulaciones sobre su vínculo, después del escándalo que llegó a la Justicia.

Candela Arizaga: “Mi familia, lo más importante de mi vida. Mientras tenga estos mensajes, lo tengo todo”.

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EN MEDIO DEL ESCÁNDALO, FACUNDO MOYANO Y CANDELA ARIZAGA BLANQUEARON SU RECONCILIACIÓN CON UNA FRASE CONTUNDENTE

Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a mostrar su costado más romántico en las redes sociales. Desde España, la pareja compartió una serie de fotografías juntos, acompañadas por mensajes cariñosos que no pasaron inadvertidos entre sus seguidores.

El sindicalista publicó un álbum de imágenes en el que se los ve abrazados y disfrutando de distintos momentos juntos. Para acompañar las postales, eligió una frase contundente: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, una declaración que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

Pero la respuesta más tierna llegó de parte de su novia, que no dudó en dejarle un comentario cargado de amor: “Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, Theriancito”, escribió Candela, junto a un mensaje que dejó en evidencia la complicidad que comparten y el apodo que le puso.

Foto: Instagram (@facundomoyanook) Por: Fabiana Lopez

Asimismo, Candela también compartió contenido relacionado con su relación y publicó una historia de Instagram en la que expresó su malestar por la situación que atraviesa en la Argentina: “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, escribió la joven, en un mensaje en el que cuestionó las versiones que circularon sobre el conflicto en pleno escándalo judicial. Y agregó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.

La publicación sumó un nuevo elemento a la repercusión que generó la aparición de ambos juntos en España, en medio de la controversia judicial que rodea a la pareja.

Además de las postales románticas, Candela compartió un video en el que recopiló distintos momentos que vivió junto a Facundo durante su noviazgo. En las imágenes se los ve disfrutando juntos, entre salidas, risas y escenas de mucho amor.

Foto: Instagram (@facundomoyanook) Por: Fabiana Lopez

Con estas publicaciones, la pareja volvió a mostrar su cercanía y a poner su historia de amor en el centro de la escena, mientras sus movimientos en redes sociales siguen despertando repercusiones.

El viaje a España y las declaraciones de ambos dejan en evidencia que el vínculo continúa siendo protagonista de un capítulo marcado tanto por los gestos románticos como por la polémica que los rodea.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Foto: Instagram (@facundomoyanook)