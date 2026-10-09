Si hacía falta un detalle para que Facundo Moyano se consolide como un miembro estable de la farándula argentina era su historia con Candela Arizaga, que con sus momentos de oscuridad y claridad, ahora sumó un capítulo obvio.

“Nos comprometimos”, le hicieron saber a Moria Casán a través de una foto caminando de la mano en una playa europea.

Y si bien ninguno de los dos llevaba una alianza entre sus dedos, las manos entrelazadas dejaban ver unas pintotescas pulseras hechas de canutillos como símbolo del amor austero.

Facundo Moyano y Candela Arizaga se comprometieron en Europa. (Foto: @lamanianaconmoria)

La postal fue publicada en la cuenta de Instagram de La Mañana con Moria.

La foto que adelantaba el compromiso

A través de Stories, la pareja había compartido imágenes de cómo brindado con vino espumante a pura felicidad, y en esas fotos se veían las pulseras.

Candela Arizaga y Facundo Moyano se comprometieron y brindaron por su amor. (Foto: @lamanianaconmoria)

Sin embargo, es recién por la confirmación que le hicieron a Moria Casán que se comprueba que Candela Arizaga y Facundo Moyano se lucen enamorados, pese a las sospechas generalizadas de que es una relación por conveniencia, ya que resta que la Justicia determine mediantes expertos en violencia de género si la modelo actúa bajo presión del imputado.