Mr. T fue uno de los rostros inconfundibles de la cultura popular de los años 80. Las cadenas de oro, su particular peinado y personajes como Clubber Lang en Rocky III y B.A. Baracus en Brigada A (The A-Team) lo convirtieron en una estrella mundial. Cuatro décadas después, Netflix decidió reconstruir esa historia.

Al descubierto: Mr. T (Untold Mr. T: I Pity the Fool) está disponible en streaming y dura alrededor de 50 minutos.

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Dirigido por Scott Weintrob, el documental cuenta con la participación del propio actor, aunque Mr. T terminó rechazando el resultado final.

De qué trata Al descubierto: Mr. T

El documental recorre la vida de Laurence Tureaud desde su infancia en el sur de Chicago hasta su transformación en Mr. T, una personalidad construida alrededor de una imagen de fortaleza que terminó trascendiendo sus trabajos como actor.

Brigada A, una serie icónica que contaba con Mario Baracus interpretado por Mr. T.

Antes de Hollywood fue guardia de seguridad, guardaespaldas y participó en competencias televisivas. Su aparición en Games People Play, donde buscaban al “portero más duro de Estados Unidos”, llamó la atención de Sylvester Stallone, quien terminó ofreciéndole interpretar a Clubber Lang en Rocky III.

Ese papel impulsó definitivamente su carrera. Poco después se convirtió en B.A. Baracus en The A-Team (Brigada A), serie emitida entre 1983 y 1987 que consolidó su imagen de hombre duro y lo transformó en una figura reconocida internacionalmente.

Por qué Mr. T dice que el documental “es basura”

El problema apareció cuando el protagonista vio la película terminada. Aunque había colaborado con la producción desde 2025, aseguró que recién pudo conocer el montaje final aproximadamente un mes antes de su estreno.

“El documental me hizo enojar porque dejaron afuera muchas cosas”, explicó en una entrevista. Después fue todavía más contundente al definir el resultado: “Es basura”.

El tráiler oficial de Untold Mr. T: I Pity the Fool, en Netflix.

Su principal reclamo es que la película dedica demasiado espacio a su imagen de hombre duro y a episodios conflictivos, pero reduce otros aspectos que considera fundamentales para comprender su vida.

Entre las omisiones mencionó su paso por el Ejército estadounidense, su fe cristiana y su trabajo solidario. También cuestionó que una extensa entrevista con su pastor, el reverendo Henry Hardy, terminara reducida a apenas unos segundos en el documental.

El conflicto con su exrepresentante

Otro punto central de su enojo fue la participación de Peter Young, su antiguo representante, con quien terminó enfrentado. Young aparece hablando sobre decisiones profesionales y comportamientos del actor que habrían contribuido al declive de su carrera.

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Mr. T rechaza esa interpretación y sostiene que había pedido expresamente que su exrepresentante no participara. Según explicó, el espacio dedicado a Young podría haberse utilizado para mostrar su colaboración con organizaciones como Make-A-Wish o su trabajo con niños y personas sin hogar.

También discute la idea de que desapareció de Hollywood simplemente porque su carrera perdió impulso. Para el actor, el éxito nunca dependió exclusivamente de continuar trabajando en televisión o aumentando su fortuna.

El actor también participó de Rocky III con Sylvester Stallone.

Su objetivo personal, explicó, había sido garantizarle una vida mejor a su madre. Una vez que consiguió comprarle una casa y darle estabilidad económica, sintió que había cumplido buena parte de aquello que se había propuesto.

Quiénes aparecen en Al descubierto: Mr. T

La película combina el testimonio de su protagonista con entrevistas y material de archivo que reconstruyen diferentes momentos de su trayectoria.