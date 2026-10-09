En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, se dieron a conocer detalles de la grave infección que contrajo el exfutbolista en uno de sus pulmones.

Tras una serie de estudios médicos, los especialistas detectaron finalmente cuál era la bacteria que tenía y pudieron atacarla con medicación específica.

En las últimas horas, Daniel habló en exclusiva con Infobae Al Amanecer y reveló que la infección se generó a raíz de una caries no tratada a tiempo.

Daniel Osvaldo (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

SE SUPO EL ORIGEN DE LA INFECCIÓN QUE PADECE DANIEL OSVALDO

Según explicó Daniel Osvaldo en la entrevista, sintió un malestar en la boca durante varias semanas pero optó por no darle importancia. Cuando finalmente se decidió a consultar, la infección se había extendido por el resto del cuerpo.

Como parte del tratamiento, le retiraron la pieza dental afectada y comenzaron un esquema de medicación para controlar la infección bajo tratamiento. A la par, se le están realizando nuevos estudios para determinar su estado de salud general.

A raíz de lo ocurrido, el exfutbolista empezó a reconsiderar algunos de sus hábitos y tomó la decisión de abandonar el cigarrillo.