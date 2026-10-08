Cande Ruggeri arrancó la semana con todo. La modelo puso finalmente manos a la obra y decidió hacer una limpieza profunda de su enorme vestidor. Como era de esperar, mostró el paso a paso a través de sus redes sociales.

A lo largo del lunes, Cande fue compartiendo a través de sus historias de Instagram varios videos del extenso proceso que llevó a cabo para hacer espacio en su vestidor. La modelo se fue probando ropa que no usaba hace mucho y descartó toneladas de prendas que ya no iba a utilizar.

Las zapatillas, los jeans y los tapados de piel sintético fueron protagonistas de este “detox” que realizó Ruggeri dentro de su propia casa. “Hay ropa por todos lados, zapatos que ya no me entran...”, admitió la modelo frente a cámara.

Cande Ruggeri hizo limpieza de su enorme vestidor (Foto: Instagram @caleruggeri)

CANDE RUGGERI HIZO LIMPIEZA DE SU ENORME VESTIDOR

“¡Buen día! Estoy acá en mi vestidor y como verán es un caos: hay ropa por todos lados, zapatos que ya no me entran...“, empezó diciendo Cande Ruggeri frente a cámara. Luego, contó que iba a llegar Juli, su estilista, para ayudarla a sacar ”absolutamente todo y ordenarme las cosas que sí y las cosas que no".

Cande Ruggeri hizo limpieza de su enorme vestidor (Video: Instagram)

“Son las 2:30 de la tarde y seguimos. Acomodé, ya sacamos todo esto, y todas esas perchas”, señaló la modelo mientras mostraba una enorme cantidad de ropa descartada. Luego, contó: “Mi debilidad, que son las pieles, obviamente de mentira... Me las está sacando todas, todas, todas”.

Al mostrar la cantidad de ropa que había descartado de su vestidor, Cande no pudo ocultar su sorpresa. “Todo esto es lo que sacamos. ¡No, no, no, es una locura!“, dijo mientras mostraba el piso de la habitación lleno de bolsas y prendas.

El resumen del día de limpieza de vestidor de Cande Ruggeri (Video: Instagram)

Más adelante, contó que tenía un total de 48 jeans. “Y me quedaron todos estos, más estos de acá, creo que son 27. ¡Sacamos un montón!”, admitió. Por último, contó que no llegó a ordenar el resto de su vestidor. “Bueno, me falta toda esta parte así que ya les voy a mostrar todo cómo va quedando. ¡Agotada!“, cerró Cande.