La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesa uno de sus mejores momentos y la pareja ya comenzó a proyectar su futuro juntos. En una entrevista con la revista Vogue, el futbolista reveló el tierno gesto que tuvo la cantante con Francesca y Bautista, sus hijos con Camila Homs, cuando recorrieron la propiedad que compraron para instalarse y empezar una nueva etapa familiar.

Según contó el jugador del Inter de Miami, Martina no solamente imaginó cómo sería la vida de los dos en esa vivienda, sino que también pensó especialmente en los chicos. Durante una de las visitas, la artista comenzó a identificar cuáles podrían ser las habitaciones de cada uno y hasta imaginó qué elementos tendría cada espacio.

Foto: Web

“Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol”, recordó De Paul sobre los comentarios que hizo su futura esposa mientras recorrían la casa.

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TINI STOESSEL Y SU DESEO DE FORMAR UNA FAMILIA CON RODRIGO DE PAUL

La planificación del nuevo hogar también está vinculada con los proyectos personales que comparten. Durante la entrevista, Tini habló abiertamente sobre sus ganas de convertirse en mamá y dejó en claro que es uno de los grandes sueños que tiene para el futuro.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, expresó la cantante, que el próximo 19 de diciembre se casará con el futbolista en Buenos Aires.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto de Instagram)

La pareja también tiene en cuenta a sus dos perras, Fifi y Tota, a la hora de organizar los espacios de la vivienda. Sin embargo, Tini ya tiene otro deseo para el hogar que están construyendo: sumar un perro de gran tamaño. “Imaginate un perro gigante así”, dijo mientras abría los brazos para mostrar cómo lo imaginaba. Rodrigo, entre risas, le recordó que ya son cuatro los integrantes de esa familia.

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