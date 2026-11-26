Maxi López eligió el humor para contestar una de las preguntas que más se repiten en sus redes. El exfutbolista compartió un carrusel de fotos en Instagram y, como portada, puso la captura del comentario de un usuario que lo cuestionaba: “Te veo en todos lados y no entiendo de qué trabajás Maxi querido”.

Lejos de enojarse, respondió con imágenes de su día a día y una frase que funcionó como devolución directa: “Así son mis días entre trabajo y familia”. En la primera foto se lo ve de traje, en pleno evento, lejos de la imagen de alguien que se toma la vida con calma.

LA AGENDA DE MAXI LÓPEZ

Además, el exdelantero aprovechó la publicación para adelantar su próximo compromiso laboral: “Este viernes nos vemos en Montevideo en una nueva edición del Latam Football Forum donde el fútbol se piensa más allá de la cancha”. Así, dejó en claro que su vida después del retiro sigue ligada a la pelota, aunque desde otro lugar.

Maxi López le respondió a un usuario que no entiende de qué vive: “Así son mis días entre trabajo y familia”. Crédito: Instagram

EL APOYO DE DANIELA CHRISTIANSSON

Entre los miles de comentarios, uno de los que más se destacó fue el de Daniela Christiansson. La modelo sueca le dedicó un mensaje en inglés, “Best father and husband” (“el mejor padre y esposo”), que superó los cinco mil me gusta.

El gesto tiene un detalle especial: hace pocos días, en una entrevista en el streaming de Nicole Neumann, Daniela había confesado que su único reclamo para Maxi tiene que ver justamente con su ritmo laboral: “Que deje el teléfono un poco porque está siempre trabajando”.