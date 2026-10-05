Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. Mientras el conductor se mostró públicamente como un hombre soltero, Pampito aseguró en Puro Show que estaría comenzando una nueva relación desde hace dos semanas.

La revelación surgió durante una conversación en el programa, cuando el conductor comenzó a hablar sobre la situación de Tinelli y los rumores que circulan alrededor de su vida privada: “Él hace dos semanas que ya está con otra persona”, aseguró Pampito ante la sorpresa de sus compañeros.

La información llamó especialmente la atención porque Tinelli había asegurado recientemente que se encontraba soltero. De hecho, Pampito relacionó ambas situaciones con una declaración que el conductor había realizado el viernes en LAM: “Pero no está soltero desde hace dos semanas. Está soltero desde el año pasado, chicos”, cerró, contundente.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

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MARCELO TINELLI REVELÓ CÓMO LE CAYÓ LA CANCIÓN DE TINI STOESSEL Y HABLÓ DE ALEJANDRO

Marcelo Tinelli habló a corazón abierto sobre la repercusión que tuvo “Ángel”, la canción que Tini Stoessel le dedicó y que generó todo tipo de comentarios por las referencias a su entorno familiar. En diálogo con La Mañana con Moria, el conductor fue consultado por la particular situación y sorprendió con su respuesta.

Moria Casán le preguntó directamente cómo había vivido el tema, teniendo en cuenta que sus hijas mantienen un vínculo con la cantante y que la situación se había vuelto pública: “A mí particularmente me dio mucha pena por mis hijas, porque son amigas de Tini”, reconoció Tinelli al referirse a cómo le impactó la situación.

Durante la charla, Tinelli recordó que conoce a Alejandro desde hace décadas: “Lo conozco a Alejandro de hace muchos años. Fue mi director. Empezamos haciendo VideoMatch juntos con Claudio Villarruel”, relató.

Marcelo Tinelli.

Además, recordó que Tini creció en ese ambiente laboral y que él tuvo contacto con ella desde pequeña: “Se crió también en nuestros estudios junto a la mamá (Mariana Muzlera)”, dijo Y cerró, sincero: “A mí me sorprendió mucho todo, pero bueno, entiendo que cada uno lo vive de esa manera”.