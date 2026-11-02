La separación profesional de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares continúa generando repercusiones. Después de que los conductores confirmaran que dejarán de trabajar juntos a partir de 2027, Edith Hermida sorprendió con una fuerte opinión sobre el futuro de ambos en América TV.

Durante una entrevista con Marina Calabró en El Observador, Hermida analizó el final de la dupla y, aunque se mostró comprensiva con la decisión de Lussich de encarar una nueva etapa en solitario, cuestionó las consecuencias que tendría para su compañero.

“A mí me encantaba la dupla, me parece muy bien que Rodrigo quiera estar solo en la conducción. Las duplas se terminan agotando por más cariño que le tengas a la otra persona. Son cosas que tienen fecha de vencimiento, me parece fantástico por parte de Rodrigo que quiera seguir solo”, expresó.

Sin embargo, su postura cambió cuando se refirió a la posibilidad de que Pallares sea reubicado dentro de la programación del canal, mientras Lussich continúa al frente de Intrusos.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. (Foto: @Intrusos)

LA DURA CRÍTICA DE EDITH HERMIDA A RODRIGO LUSSICH POR SU DECISIÓN

“Lo que no me parece bien, para serte sincera, es que si él no quiere ser más una dupla debería irse él. Me parece injusto para Pallares que lo reubiquen, él debería quedarse en Intrusos, no Lussich”, lanzó contundente.

“No le va a gustar a Lussich lo que digo, pero bueno. No creo que se arruine la amistad de ellos”, concluyó entre risas.