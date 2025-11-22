Stefi Roitman eligió un modo muy especial para saludar a Ricky Montaner en el día de su cumpleaños. En medio de los rumores de crisis, la actriz compartió un posteo repleto de amor y un video que encendió las redes: se la vio bailando un perreo súper sensual frente al espejo, dedicado exclusivamente a su marido.
En el mensaje que le escribió en Instagram, Stefi abrió su corazón y dejó en claro el vínculo que los une. “Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa”.
“Siento un orgullo inexplicable por vos. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias a Dios por tu vida. Sos excepcional. Gracias por dejarme crecer al lado tuyo y que seamos cada día más equipo, más familia, más nosotros. Todo lo que viene es hermoso. Te voy a llenar de besos”, expresó la actriz, acompañando sus palabras con emojis y mucho sentimiento.
EL VIDEO DE STEFI ROITMANN A PURO PERREO QUE REVOLUCIONÓ LAS REDES SOCIALES
Entre las historias que compartieron del festejo de cumpleaños de Ricky Montaner, Stefi Roitman se animó a un perreo hot frente al espejo, mientras que su marido la miraba divertido y cómplice.
El video, que rápidamente se viralizó, fue la frutilla del posteo y dejó en claro que la pareja atraviesa un gran momento, tras superar la crisis que la misma Stefi admitió un tiempo atrás.
