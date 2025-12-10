Juana Repetto vivió días de preocupación por la salud de su hijo mayor, Toribio, y decidió compartir con sus seguidores detalles de cómo atravesaron los días de la recuperación del pequeño.

La actriz contó que el nene estuvo varios días enfermo, lo que la llevó a estar “alertada y alarmada” por la situación: “Mi niño ya está de alta, salió todo bien, tuvo paperas, fuimos asustados a la guardia”.

La situación se extendió durante varios días y, ante la falta de mejoría, Juana decidió consultar con los médicos para descartar cualquier complicación: “Tuvimos que ir a hacer una ecografía de la parótida, que es la glándula que se inflama y nos fuimos un poco asustados de la guardia, alertados, alarmados, por lo que nos dijeron”.

Juana Repetto pidió ayuda a sus seguidores para elegir el nombre de su tercer hijo. CRÉDITO: Instagram

“Nos dijeron que era mononucleosis y ahí entendí por qué estaba tan decaído”, explicó Juana, que no ocultó su angustia por ver a su hijo tan afectado. “Fueron días muy difíciles, porque no sabíamos bien qué tenía y verlo así me partía el alma”, confesó.

La actriz también contó que, si bien la mononucleosis no suele ser grave, el proceso de recuperación puede ser largo y requiere mucho reposo. “Ahora está mejor, pero tiene que cuidarse y no puede hacer actividad física por un tiempo”, detalló.

EL MENSAJE DE JUANA REPETTO A SUS SEGUIDORES TRAS EL PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJO

A través de sus redes sociales, Juana Repetto quiso llevar tranquilidad a otras madres y padres que puedan estar pasando por una situación similar. “Es importante estar atentos a los síntomas y consultar siempre con el pediatra”, recomendó.

Además, agradeció el apoyo y los mensajes de cariño que recibió durante los días más difíciles. “Me sentí muy acompañada y eso me ayudó a sobrellevar la angustia”, expresó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.