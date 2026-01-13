A cinco meses de anunciar que está esperando un hijo con su expareja Sebastián Graviotto, Juana Repetto compartió en Instagram un video del momento exacto en el que se entera de su embarazo, luego de un reencuentro íntimo inesperado con el padre de su hijo Belisario.

“¡Ay, la concha de la lora!”, fue la primera expresión que lanzó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, mientras se tomaba la cara y mostraba sus manos temblando frente a cámara.

Lejos de una reacción festiva, Juana se mostró completamente impactada por la noticia.

En estado de shock, la influencer contó que repitió el test de embarazo en el acto y que la sensación inicial fue de desesperación e incertidumbre ante una situación que no estaba en sus planes.

Juana Repetto mostró el video de su verdadera reacción al enterarse de que estaba embarazada de su ex: miralo

Las palabras de Juana Repetto junto al video que confirmó su sorpresivo embarazo de su ex

Junto a las imágenes, Juana escribió un extenso y sincero texto en el que explicó por qué dudó en mostrar ese registro y cuál fue la verdadera razón de su reacción.

“Claramente fue recontra inesperado, me dio mucho miedo. No estaba buscando un embarazo, no estaba para nada en mis planes y muchísimo menos era el momento ni el formato ideal para quedar embarazada”, confesó.

“Sé la culpa que se siente por no haber tenido la reacción de Instagram, sentir incertidumbre, miedo y putear en lugar de festejar”, expresó, con un mensaje directo para quienes se sintieron identificadas.

Juana fue clara al remarcar que esa primera reacción no invalida el amor por su bebé. “Esto no quiere decir que sea un hijo no deseado y mucho menos que no será amado. Fue aceptado desde el minuto cero, aunque llevó tiempo asimilar su llegada”, explicó.

Embarazada de Timoteo, aseguró que con el correr de los días apareció el instinto protector, la ilusión y la felicidad, aunque admitió que todavía le cuesta tomar dimensión de que en pocas semanas tendrá un recién nacido en brazos. “Tu llegada fue como y cuando tenía que ser. No tengo dudas”, escribió.

Para cerrar, Juana dejó un mensaje empático y contundente dirigido a otras mujeres: “Está bien no estar feliz de entrada, amiga. No estás sola”.