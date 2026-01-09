Reina Reech decidió mostrar uno de los aspectos más personales de su vida: su casa. A través de sus redes sociales, la artista dejó ver distintos rincones de su hogar, un espacio donde el diseño, la funcionalidad y la sensibilidad artística conviven en perfecta armonía.

La vivienda de Reina Reech no es solo un lugar para habitar, sino una extensión de su identidad. Ubicada en un entorno tranquilo y rodeado de verde, la propiedad combina líneas modernas con detalles vintage, logrando una estética equilibrada, cálida y atemporal. Cada ambiente está pensado para transmitir calma, bienestar y una fuerte impronta personal.

Crédito: Instagram

EL JARDÍN COMO PROTAGONISTA DEL HOGAR

El jardín fue diseñado como un verdadero oasis natural, donde la piscina ocupa un rol central. Amplia y luminosa, está rodeada por cerámicas antideslizantes que aportan seguridad sin perder elegancia. La vegetación cuidadosamente distribuida genera intimidad y refuerza la conexión con la naturaleza.

Uno de los detalles más distintivos del espacio es la presencia de una estatua de Buda.

Casa de Reina Reech. Crédito: Instagram

El jardín también cuenta con un sector construido en madera rústica, que remite a lo natural y artesanal.

LA COCINA VINTAGE, EL CORAZÓN DE LA CASA

Uno de los ambientes más imponentes es la cocina, con grandes ventanales de estilo industrial.

Crédito: Instagram