Reina Reech decidió mostrar uno de los aspectos más personales de su vida: su casa. A través de sus redes sociales, la artista dejó ver distintos rincones de su hogar, un espacio donde el diseño, la funcionalidad y la sensibilidad artística conviven en perfecta armonía.
La vivienda de Reina Reech no es solo un lugar para habitar, sino una extensión de su identidad. Ubicada en un entorno tranquilo y rodeado de verde, la propiedad combina líneas modernas con detalles vintage, logrando una estética equilibrada, cálida y atemporal. Cada ambiente está pensado para transmitir calma, bienestar y una fuerte impronta personal.
EL JARDÍN COMO PROTAGONISTA DEL HOGAR
El jardín fue diseñado como un verdadero oasis natural, donde la piscina ocupa un rol central. Amplia y luminosa, está rodeada por cerámicas antideslizantes que aportan seguridad sin perder elegancia. La vegetación cuidadosamente distribuida genera intimidad y refuerza la conexión con la naturaleza.
Uno de los detalles más distintivos del espacio es la presencia de una estatua de Buda.
El jardín también cuenta con un sector construido en madera rústica, que remite a lo natural y artesanal.
LA COCINA VINTAGE, EL CORAZÓN DE LA CASA
Uno de los ambientes más imponentes es la cocina, con grandes ventanales de estilo industrial.