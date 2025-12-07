En medio de las versiones sobre un supuesto conflicto familiar, Juana Repetto decidió salir a aclarar la situación y contó la verdad sobre su relación con su mamá, Reina Reech.

A través de sus historias de Instagram, la actriz respondió a las preguntas de sus seguidores, que estaban preocupados por la ausencia de su mamá en este momento especial de su vida.

“Me venían preguntando si estábamos peleadas, y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados”, explicó Juana, visiblemente cansada de los rumores.

JUANA REPETTO REVELÓ LOS MOTIVOS DE SU DISTANCIAMIENTO CON SU MAMÁ, REINA REECH

La influencer detalló que el motivo del distanciamiento no tiene nada que ver con una pelea, sino con una cuestión de salud. “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo”, reveló.

Juana explicó que, mientras ella debía hacer reposo por su embarazo, Reina Reech estaba en plena rehabilitación en su casa. “Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remís y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”, contó, dejando en claro que la relación madre e hija está intacta.

La actriz, que está a pocos meses de dar a luz a su tercer hijo, remarcó: “Lejos de estar mal ni mucho menos”, cerrando así cualquier especulación sobre una crisis familiar.

