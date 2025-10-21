Juana Repetto volvió a causar furor en las redes luego de que se viralizara el nombre de su tercer hijo.

Todo comenzó cuando, durante los festejos por el Día de la Madre, la actriz mostró en sus historias de Instagram los regalos que se hizo a sí misma, sin notar que en uno de los envoltorios se alcanzaba a leer el nombre del bebé en camino.

Rápidamente, sus seguidores más atentos descubrieron el detalle y revelaron que el hijo por venir se llamará Timoteo, lo que generó una ola de mensajes de cariño y curiosidad.

Ahora, Juana rompió el silencio y se tomó con mucho humor la situación.

“Son todas Sherlock Holmes”: la divertida reacción de Juana Repetto

A través de un nuevo video en sus historias de Instagram, Juana se mostró entre risas por la rapidez con la que sus seguidoras descubrieron el nombre del bebé.

“¡Buen día! ¿Cómo está esta comunidad? Que son todas Sherlock Holmes. ¡Qué guachas! ¿Cómo me descubrieron el nombre? ¿Todas saben ya cómo se llama el chico?”, dijo divertida, mientras reconocía que no había logrado mantener el secreto.

“Soy más boluda. Y ustedes son más bichas, están atentas a todo. No se les pasa una. Bueno, las quiero. Que tengan un lindo día”, agregó, entre risas.

Video: Instagram @juanarepettook

Además, Juana contó que se encontraba en su casa esperando a las organizadoras de Orden Profundo, con quienes está reorganizando su placard, y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: “Del tema del útero, el embarazo, no pasa absolutamente nada de fuerza”.

La hija de Reina Reech ya es mamá de Toribio y Belisario, y se prepara para recibir a su tercer hijo con alegría y el humor que la caracteriza, manteniendo un vínculo muy cercano con sus seguidores, que no le pierden pisada a ninguno de sus posteos.