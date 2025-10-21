Juana Repetto vivió un Día de la Madre muy especial y, en medio de la emoción, terminó filtrando el nombre de su tercer hijo. Todo ocurrió cuando la actriz compartió en sus redes sociales los regalos que se hizo a sí misma, ya que sus hijos Toribio y Belisario todavía son muy chicos para comprarle algo.

En un video que subió a Instagram, Juana mostró unas cajitas con envoltorios significativos. Dentro, había una cadenita con su nombre y un llavero con dibujos de sus hijos. Pero el detalle que nadie esperaba fue el que terminó generando un verdadero revuelo.

Mientras relataba el momento, Juana Repetto aclaró: “Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del bebulo así que no lo podemos mostrar entero”. Sin embargo, en una parte del envoltorio se pudo ver el nombre tachado, pero igual se alcanzó a leer.

JUANA REPETTO FILTRÓ POR ACCIDENTE EL NOMBRE DE SU HIJO POR VENIR

Así, los seguidores más atentos no tardaron en descubrirlo: el tercer hijo de Juana se llamaría Timoteo. La noticia se viralizó en minutos y las redes se llenaron de mensajes de cariño para la actriz.

Después de la filtración, Juana Repetto recibió el apoyo de sus seguidores, que le enviaron mensajes llenos de afecto. La actriz será mamá por tercera vez y este bebé es el segundo que tendrá junto a su expareja, Sebastián Graviotto, conocido por su paso por Gran Hermano.

A pesar de la situación, Juana fue clara sobre su relación con Graviotto: “Ahora es como que medio que todavía no pasa nada, qué sé yo. Para mí muchas cometen el error de decir ‘bueno, intentémoslo’. Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos, que no es que das un portazo y tirás la ropa por la ventana”, contó en una entrevista.

La actriz dejó en claro que no tiene intenciones de reconciliarse en el plano amoroso, pero sí apuesta a una familia ensamblada y a la crianza compartida.

