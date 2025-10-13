Juana Repetto atraviesa un momento muy especial: está embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, su expareja.

Juana dejó en claro que no volverá con su exmarido y asumió que la crianza sola es muy dura.

Las declaraciones de la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se dieron a través de un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram.

“¿A veces te sentís sola? La crianza es muy dura”, le preguntaron, a lo que respondió sin filtros: “Sí, muchas veces sí”.

Juana Repetto reveló cómo cría sola a sus hijos (Foto: Instagram)

JUANA REPETTO HABLÓ DE LA CRIANZA EN SOLEDAD DE SUS HIJOS

“Sola en líneas generales, eh, no en relación a S (Sebastián). Siento que no tengo red, lo cual para mí es fundamental. Mi círculo quedó en Capital y aunque sé que están y que si los necesito vienen corriendo, no es lo mismo que estar ahí”, escribió Juana en Instagram.

Y continuó: “Yo casi no voy, entre los horarios y actividades de los chicos me cuesta moverme hasta allá”.

“Mi vieja siempre estuvo, pero el resto de la familia vive afuera”, destacó sobre el rol de Reina.

Sobre el nacimiento de Toribio y Belisario, contó: “Con Toro me sentí muy contenida y acompañada, todavía vivían todos acá y yo estaba en Palermo. A Beli lo tuve en pareja y pandemia, o sea, nadie tenía mucha red”.

“Veremos cómo se da con el bebé en camino. Sé que voy a resolver, lo sé hacer. Eso no quiere decir que crea que va a ser fácil. Dato no menor: tengo que aprender a pedir y aceptar ayuda”, concluyó Juana Repetto, en plena dulce espera de su niño.

La actriz asumió que la tarea de ser mamá en soledad no es sencilla (Foto: Instagram)

