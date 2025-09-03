Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre su embarazo, Juana Repetto subió un video a Instagram Stories en el que habló sin filtros sobre cómo transita esta etapa de su vida.

Con un vaso de agua en la mano, la actriz (que espera un hijo con Sebastián Graviotto, con quien ya tiene a Belisario) se confesó ante sus seguidores: “Bueno, acá estoy. Chicas, no me pasó ni dando la teta esto a mí. ¡Cuánta sed! Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿El nivel de agotamiento? ¿O qué?”, comenzó diciendo la hija de Reina Reech, que también es mamá de Toribio.

Luego, Juana fue contundente al referirse a cómo se siente en comparación con sus otras experiencias: “Me sentí para el ort..., mal”, atinó a decir. Y cerró, contundente: “Con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en los embarazos. Y este… tras que fue toda la mudanza, el caos, viviendo con gente acá adentro todavía trabajando. ¡Me sentí muy mal!”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanarepettook)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ ADVIRTIÓ JUANA REPETTO QUÉ NO DEBE HACER UN HOMBRE SI QUIERE CONQUISTARLA

En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, Juana Repetto recibió un piropo y aprovechó el mensaje para advertir a quienes quieran conquistarla qué no debe hacer un hombre para atraer su atención.

“Si hay alguna manera de que tus ojos no encandilen, ¡tremendos ojos! De locos", le dijeron a la influencer, por lo que expresó: “En mi vida me han escrito hombres por Instagram. Primero gracias, que amoroso”.

“Y después aprovecho ya de entrada para avisar que no es por ahí... el romanticismo no es lo mío. La poesía, las flores y toda la cuestión melosa me cuesta. Digo, para que tomen en cuenta”, aclaró la hija de Reina Reech.

Juana Repetto en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanarepettook).

Cabe recordar que Juana confirmó la separación de Sebastián Graviotto, el papá de su segundo hijo, con quien estaba construyendo una casa. A inicios de abril, se hizo pública la noticia de la ruptura.