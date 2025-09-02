Juana Repetto volvió a ser noticia y revolucionó las redes sociales al confirmar que está embarazada de su tercer hijo, fruto de un encuentro íntimo posterior a su separación de Sebastián Graviotto.

La actriz, que cortó su relación en abril con el empresario y ex Gran Hermano, sorprendió al contar que él es el padre del bebé que viene en camino.

Pero la alegría por la llegada de un nuevo integrante a la familia vino acompañada de una preocupación: Juana se sinceró y contó que, tras el anuncio, se enfermó y tuvo que frenar.

Foto: web.

El impacto del embarazo y el mensaje de Juana Repetto

A través de sus historias de Instagram, la actriz relató cómo vivió las horas posteriores a la noticia. “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe”, confesó.

Juana explicó que también tuvo febrícula: “37 y medio, pero para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, detalló, aunque aclaró que la situación está bajo control.

La actriz reflexionó sobre el “shock” que le generó el embarazo, sobre todo después de la separación: “Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque”.

Qué dijo Sebastián Graviotto sobre el embarazo de Juana Repetto

Después de la separación, Sebastián Graviotto rompió el silencio y habló sobre la llegada del nuevo bebé.

En diálogo con la periodista Andrea Taboada, el ex de Juana expresó: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, haciendo referencia a que también es papá de Lupe, de una relación anterior.

Graviotto dio más detalles sobre cómo se dio el embarazo: “En estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó”.

A pesar de que hoy están distanciados como pareja, el futuro papá dejó en claro que la llegada del bebé los une: “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece. Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

La noticia de Juana Repetto generó una ola de mensajes de apoyo y también preocupación entre sus seguidores, que celebran la llegada de un nuevo integrante pero siguen atentos a la salud de la actriz.