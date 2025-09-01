En abril, Juana Repetto confirmó que su matrimonio con Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario, había llegado a su fin. Casi cinco meses después, sorprendió al anunciar su embarazo.
La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto contó en Instagram que está esperando a su tercer hijo.
Vale recordar que, en 2016, Juana se convirtió en mamá de Toribio. En aquel momento, la actriz decidió ser madre soltera y recurrió a un tratamiento de fertilidad para concebir a su primogénito.
Más sobre este tema
Asimilando la noticia, Juana habló con LAM y aseguró que no habrá reconciliación con Graviotto, pero que ambos están muy felices con la llegada al mundo de esta criatura.
JUANA REPETTO, FELIZ CON EL EMBARAZO, PERO LEJOS DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO
“Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo. Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”, dijo Juana en el audio de WhatsApp que Pepe Ochoa puso al aire en LAM.
Sobre una posible reconciliación con Sebastián, Juana fue categórica y picante, al afirmar que ya sabe cómo es criar a un niño sola.
“No va a cambiar nuestra situación familiar, de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, yo sé hacer esto sola”, expuso la actriz.
Y aseguró: “Estoy muy contenta de seguir de esta manera”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.