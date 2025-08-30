La manera en que Juana Repetto afronta el embarazo de su tercer hijo, fruto de un reencuentro fugaz con Sebastián Graviotto, bien podría ser un ejemplo para muchas mujeres y el posteo del sábado por la mañana vale como muestra.

En plena soltería y dulce espera, Juana estrenó colchón de canje y destacó el gesto de su hijo mayor, y hombrecito de la casa: “Él me hace desayuno sorpresa y yo me muero de amor”.

De hecho, horas antes publicó postales posando junto a Toribio, Belisario y su panza de 3 meses en la entrada de lo que había soñado que sería el hogar de su matrimonio con Graviotto: “Primer recuerdo en esa puerta, de muchos que vendrán a partir de ahora cada año”.

El desayuno de Juana Repetto que preparó su hijo mayor. (Foto: @juanarepettook)

“Tengo fotos de los primeros días de clases y de cada concert en todas las puertas de las casas en las que hemos vivido estos años”, continuó.

Juana Repetto con Torobio, Belisario y su panza de tres meses. (Foto: @juanarepettook)

EL NUEVO HOGAR DE JUANA REPETTO

En ese punto, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech se manifestó melancólica: ”Me parece un flash y bastante significativo que hoy sea la primera de tantas fotos en la puerta de casa, aun no lo creo".

El posteo de Juana Repetto. (Foto: @juanarepettook) Por: Fernando Gatti

Al final, Juana pareció marcarle la cancha a al sobrino de Silvia Süller, el padre biológico del niño por nacer y Belisario, y del corazón de Toribio: “Y que seremos cuatro en esa foto, menos aún. Nuestra casita galáctica que bendición”.

Es que Sebastián Graviotto había sido enfático al remarcar que con Juana Repetto no son pareja, pero que eran equipo para la crianza de los chicos...