A casi cinco meses de comunicar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió al contar que están esperando un hijo juntos.
La actriz, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, anunció su embarazo en redes sociales.
Horas más tarde habló con LAM y dio detalles del encuentro hot con Sebastián, estando separados, en el que gestaron al bebé que viene en camino.
ASÍ FUE EL REENCUENTRO APASIONADO DE JUANA REPETTO Y GRAVIOTTO EN EL QUE QUEDÓ EMBARAZADA
“Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo".
“Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”, dijo Juana en el audio de WhatsApp que Pepe Ochoa puso al aire en LAM.
Y agregó, tras sostener que el vínculo con Sebastián seguirá siendo de expareja: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”.