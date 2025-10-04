En los últimos meses, Juana Repetto atraviesa una etapa muy especial con su embarazo, el segundo junto a Sebastián Graviotto.
Con la frescura que la caracteriza, la actriz e influencer comparte cada detalle de su vida cotidiana: desde la mudanza y las rutinas familiares hasta momentos inesperados que la sorprenden en su nuevo hogar.
Esta vez, Juana dejó sin palabras a sus seguidores al mostrar en sus historias de Instagram la curiosa visita que tuvo en el patio de su casa. En la grabación se la escucha gritar entusiasmada: “¡Amigos nuevos! ¡Bienvenidos!”, mientras enfoca al inesperado intruso: una zarigüeya que apareció en plena mañana, alrededor de las siete, recorriendo uno de los rincones del jardín.
UN CRUCE DE EMBARAZOS QUE EMOCIONÓ
El animal no se quedó demasiado tiempo, pero alcanzó para despertar ternura en Juana y sus hijos, quienes no ocultaron la sorpresa. Sin embargo, el detalle más conmovedor llegó después: al revisar el video, Juana descubrió que la zarigüeya también estaba embarazada.
“Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando dónde parir”, escribió con emoción. La anécdota no solo la conmovió a ella, sino que también generó una lluvia de mensajes de apoyo y complicidad por parte de sus seguidores, que celebraron la coincidencia.