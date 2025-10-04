En los últimos meses, Juana Repetto atraviesa una etapa muy especial con su embarazo, el segundo junto a Sebastián Graviotto.

Con la frescura que la caracteriza, la actriz e influencer comparte cada detalle de su vida cotidiana: desde la mudanza y las rutinas familiares hasta momentos inesperados que la sorprenden en su nuevo hogar.

Esta vez, Juana dejó sin palabras a sus seguidores al mostrar en sus historias de Instagram la curiosa visita que tuvo en el patio de su casa. En la grabación se la escucha gritar entusiasmada: “¡Amigos nuevos! ¡Bienvenidos!”, mientras enfoca al inesperado intruso: una zarigüeya que apareció en plena mañana, alrededor de las siete, recorriendo uno de los rincones del jardín.

Crédito: Instagram

UN CRUCE DE EMBARAZOS QUE EMOCIONÓ

El animal no se quedó demasiado tiempo, pero alcanzó para despertar ternura en Juana y sus hijos, quienes no ocultaron la sorpresa. Sin embargo, el detalle más conmovedor llegó después: al revisar el video, Juana descubrió que la zarigüeya también estaba embarazada.

“Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando dónde parir”, escribió con emoción. La anécdota no solo la conmovió a ella, sino que también generó una lluvia de mensajes de apoyo y complicidad por parte de sus seguidores, que celebraron la coincidencia.