Juana Repetto atraviesa un embarazo especial: espera a su tercer hijo, el segundo junto a su exmarido, Sebastián Graviotto.

Pero, lejos de alimentar rumores de reconciliación, la influencer fue contundente y dejó en claro que no hay chances de volver con el papá de sus hijos.

En una charla con el ciclo Ángel responde en Bondi, Juana se sinceró sobre cómo vive esta etapa separada.

“Ahora es como que medio que todavía no pasa nada, qué sé yo”, arrancó, y enseguida fue directa: “Para mí muchas cometen el error de decir ‘bueno, intentémoslo’. Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos, que no es que das un portazo y tirás la ropa por la ventana”, opinó.

Foto: Instagram.

“Ya sé que no funcionamos como pareja”: la decisión de Juana Repetto

La actriz y creadora de contenido fue clara sobre el vínculo que mantiene con Graviotto. “En este caso, por suerte, ya tenemos un hijo en común. Si nos hubiésemos separado y quedás embarazada del primero, tenés que empezar toda una situación que no te conocés. Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, que ya están”, explicó.

Cuando le preguntaron si alguno de los dos pensó en volver a apostar a la familia tras enterarse del embarazo, Juana no dudó: “Yo nunca tuve la duda, porque a mí me costó un montón convencerme de que era lo mejor, ya teniendo hacía mucho tiempo antes que no funcionaba. Entonces, yo ya sé que no funcionamos como pareja”, sentenció.

El embarazo y los días difíciles: el drama de Juana Repetto

Mientras espera la llegada de su tercer hijo, Juana comparte en sus redes sociales cada detalle de su día a día.

En las últimas horas, sorprendió al contar el mal momento que vivió: “No tuve el mejor de los días”, confesó en una historia de Instagram.

En la selfie que subió, se la vio recostada y con gesto de cansancio. “Se me parte la cabeza. Al parecer es normal en embarazadas, no sabía y no me había pasado. ¿A ustedes?”, les preguntó a sus seguidoras, abriendo el diálogo con su comunidad.

Juana se mostró sorprendida por estos dolores de cabeza, ya que no los tuvo ni en el embarazo de Toribio ni en el de Belisario. Fiel a su estilo, la hija de Reina Reech mantiene un ida y vuelta constante con sus seguidores, compartiendo tanto los momentos lindos como los más difíciles de esta etapa.