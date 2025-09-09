Después de anunciar que espera a su tercer hijo, Juana Repetto comenzó a compartir en sus redes sociales detalles íntimos de las primeras semanas de gestación.

En las últimas horas, la actriz publicó un video en Instagram donde reveló cómo disimuló su panza durante un viaje a Estados Unidos en julio.

“Esta es la pinta de una madre embarazada de un poquito más de dos meses, con un hijo enfermo en Disney por sexto día que no duerme de noche”, expresó Repetto en la grabación que rápidamente generó repercusión.

La publicación no pasó desapercibida y varias de sus seguidoras la cuestionaron en los comentarios.

“Siempre te banco Juana, pero ojalá el problema de muchas fuera estar embarazada de dos meses en Disney”, escribió una usuaria. Otra fue más dura: “¿Qué hacemos? ¿Te aplaudimos? ¿Te lloramos?”.

LA RESPUESTA DE JUANA REPETTO A LAS CRÍTICAS

Fiel a su estilo, Juana Repetto respondió sin filtros: “No veo la queja, son infumables. Dije que es la cara que tengo pues dos meses de embarazo, me sentía realmente muy mal, Toro estuvo seis días con fiebre y yo sin dormir”.

Juana Repetto enfrentó críticas tras mostrar cómo ocultó su embarazo en Disney. CRÉDITO: Instagram

Finalmente, la actriz aclaró que su intención no fue victimizarse, sino explicar el contexto de sus imágenes: “Estaba con una pinta impresentable y conté a qué se debía. En ningún momento me quejo ni digo ‘qué mal, qué bajón, qué desgracia, qué mala suerte la mía’ ni mucho menos”.