Juana Repetto vive un presente repleto de cambios y emociones. De la mano de su sorpresivo embarazo de Sebastián Graviotto, su expareja y padre de su hijo Belisario, la actriz se mudó y está en plena construcción de su nuevo hogar.
Cursando el cuarto mes de gestación, Juana mostró en Instagram cómo transcurre la dulce espera junto a sus dos niños, Toribio y Belisario, luciendo su pancita maternal en crecimiento y en todo su esplendor.
ASÍ VIVE JUANA REPETTO SU EMBARAZO JUNTO A SUS HIJOS EN SU CASA NUEVA
“Y así venimos transitando el cuarto mes de bebulo y segundo en nuestra casita galáctica”, escribió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto en un tierno posteo, sobre el tercer varoncito que viene en camino.
Agregó: “Siempre bien cerquita, ya se asoma con todo el cuarto integrante de este team, ¿no?”.
JUANA REPETTO CONTÓ LA NOCHE DE PASIÓN CON SU EX SEBASTIÁN GRAVIOTTO EN LA QUE QUEDÓ EMBARAZADA
A casi cinco meses de comunicar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió al contar que están esperando un hijo juntos.
La actriz, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, anunció su embarazo en redes sociales.
Horas más tarde habló con LAM y dio detalles del encuentro hot con Sebastián, estando separados, en el que gestaron al bebé que viene en camino.
“Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo", detalló Juana.
“Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”, dijo Repetto en el audio de WhatsApp que Pepe Ochoa puso al aire en LAM.
Y agregó, tras sostener que el vínculo con Sebastián seguirá siendo de expareja: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”.
