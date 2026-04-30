El futbolista Alexis Mac Allister volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por su vida privada. Junto a Ailén Cova, dejó ver algunos rincones de la imponente casa en la que viven en Inglaterra, una propiedad que combina lujo, comodidad y diseño contemporáneo.

Ubicada en la exclusiva zona de Wilmslow, a pocos kilómetros de Liverpool, la propiedad se destaca por su arquitectura moderna y sus amplios espacios. Según detallan portales inmobiliarios especializados, se trata de una casa de alta especificación con cinco dormitorios, rodeada de jardines privados que refuerzan la sensación de privacidad.

La vivienda cuenta con tres pisos y una distribución pensada para maximizar el confort: hall de entrada con galería, sala de juegos, estudio y una cocina integrada al living y al comedor, generando un ambiente abierto y funcional.

La mansión de Alexis Mac Allister en Liverpool: lujo, diseño y comodidad total. Crédito: Instagram

INTERIORES DE LUJO: VESTIDOR, GIMNASIO Y PILETA

Uno de los espacios que más llamó la atención es el vestidor del dormitorio principal, amplio y diseñado para organizar prendas y accesorios con criterio estético.

Además, la casa incluye gimnasio propio y pileta, dos comodidades clave que elevan el nivel de confort. A esto se suman una despensa, lavadero, sala de calderas y múltiples áreas pensadas para la vida diaria.

La mansión de Alexis Mac Allister en Liverpool: lujo, diseño y comodidad total. Crédito: Instagram

El dormitorio principal cuenta con baño en suite, mientras que los otros cuatro dormitorios —tres de ellos también en suite— completan la estructura de la propiedad, junto a un baño familiar.

UN ESTILO MODERNO Y FUNCIONAL

La casa refleja una estética contemporánea, donde predominan los espacios abiertos, la luz natural y una distribución que prioriza la funcionalidad sin resignar diseño.