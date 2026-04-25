Alexis Mac Allister atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal y profesional. Afianzado en el fútbol europeo y consolidado en pareja con Ailén Cova —madre de su hija Alaia—, el mediocampista abrió una inesperada ventana a su intimidad y sorprendió al revelar cuál es el curioso motivo que genera discusiones puertas adentro.

Durante una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez, el campeón del mundo contó que la convivencia en Liverpool no siempre resulta sencilla y que existe un detalle doméstico que suele generar diferencias con su pareja.

Lejos de conflictos profundos, el futbolista Alexis Mac Allister admitió que todo comienza cuando cae la noche.

El hombre del Liverpool explicó que decidió modificar por completo la iluminación de su casa y reemplazar las luces tradicionales por una potente luz roja. Según relató, el cambio responde a una búsqueda personal vinculada al descanso y la recuperación física.

Alexis Mac Allister reveló cuál es el problema que atraviesa la convivencia con Ailén Cova: “Me quiere matar” Crédito: Instagram/@ailencova

MAC ALLISTER Y COVA: EL PROBLEMA DE LA CONVIVENCIA

“Cuando se hace de noche el cuerpo empieza a generar melatonina. Pero si es de anoche afuera y adentro tenés un montón de luces apuntándote, es como que estoy inhibiendo el cuerpo. Entonces con la luz roja tenés la capacidad de iluminar y a la vez que no afecte tu producción de melatonina”, detalló el jugador.

Alexis Mac Allister reveló cuál es el problema que atraviesa la convivencia con Ailén Cova: “Me quiere matar” | Créditos: Instagram

La decisión no fue casual. Mac Allister contó que comenzó a investigar hábitos de descanso luego de atravesar una temporada exigente en Inglaterra, en la que terminó con fuertes molestias físicas.

“Habíamos salido campeones de la Premier League, pero llegué al final de la temporada con mucho dolor y no la pasé bien”, recordó sobre el desgaste que sufrió entre el pubis y la cadera.

“Mi jermu me quiere matar. Ella quiere la luz normal y ver la tele. Si tiene muchas ganas de ver una serie la vemos, pero me pongo las gafas”, confesó entre risas, dejando en claro que el debate por las luces se transformó en un clásico de la convivencia.