Betina O’Connell fue uno de los rostros más recordados de la televisión juvenil en los años 90. Su nombre quedó ligado para siempre a Montaña Rusa, la ficción que marcó a toda una generación y que la catapultó a la popularidad en 1994.

El fenómeno de Montaña Rusa no solo definió una época, sino que también consolidó a O’Connell como una figura habitual de la pantalla chica. A partir de ese impulso, participó en éxitos como Ricos y Famosos, Como vos y yo y Kachorra, manteniendo una presencia constante en las producciones más vistas de finales de los 90 y comienzos de los 2000.

Su carrera avanzaba con solidez, pero con el paso del tiempo tomó una decisión que sorprendió a muchos: alejarse del centro de la escena mediática.

SU VIDA HOY: FAMILIA Y PERFIL BAJO

Actualmente, a los 53 años, Betina O’Connell lleva una vida completamente distinta. Desde 2003 está en pareja con Federico Leyría, con quien formó una familia y tuvo tres hijos: Julieta, Laura y Cristóbal.

Lejos de los sets y las cámaras, la actriz eligió enfocarse en su vida personal, manteniendo un perfil bajo y alejada de los medios y las redes sociales. Su presente está marcado por la vida familiar y la tranquilidad, en contraste con los años de exposición.

Betina O’Connell hoy: de Montaña Rusa a una vida lejos de la TV. Crédito: Instagram

EL DATO DESCONOCIDO: SU EXPERIENCIA CON LUIS MIGUEL

Más allá de su recorrido en la televisión, hay un capítulo poco conocido en su historia: su participación en el videoclip “Suave” de Luis Miguel.

Con apenas 21 años, viajó a México para formar parte de esa producción, donde compartió jornadas de filmación junto a Mariana Fabbiani. Años después, recordó esa experiencia como un momento especial y desmitificó la figura del artista, a quien describió como cordial en el trato personal.

Betina O’Connell hoy: de Montaña Rusa a una vida lejos de la TV. Crédito: Instagram

Incluso relató que coincidieron en eventos y viajes, como la inauguración del Hard Rock Café en el Distrito Federal, vivencias que definió como “muy divertidas”.