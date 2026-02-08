Durante los años noventa, Betina O’Connell fue uno de los rostros más familiares de la televisión argentina.

Su participación en Montaña Rusa la instaló rápidamente como una figura querida por el público y le abrió las puertas a una carrera sostenida dentro de las ficciones más vistas de la época.

Su naturalidad frente a cámara y su capacidad para adaptarse a distintos registros la convirtieron en una presencia habitual de la pantalla chica durante más de una década.

El fenómeno de Montaña Rusa no solo fue un éxito de audiencia, sino también una verdadera usina de talentos que definió el rumbo de la televisión juvenil de los noventa. En ese contexto, O’Connell logró destacarse.

Así luce hoy Betina O’Connell a los 53 años, recordada por su papel en Montaña Rusa | Créditos: Instagram @betinaoconnell_

Tras el final de la tira, continuó sumando proyectos de gran repercusión. Formó parte de novelas como Ricos y Famosos, Como vos y yo y Kachorra, entre otras producciones que lideraron el rating y consolidaron su nombre dentro del medio artístico.

Durante esos años, su carrera avanzó a ritmo constante, sin escándalos ni sobresaltos, construyendo una imagen asociada al trabajo sostenido y al profesionalismo.

ASÍ ESTÁ HOY BETINA O’CONNELL

Desde 2003 comparte su vida con Federico Leyría, con quien formó una familia numerosa. Juntos tuvieron tres hijos —Julieta, Laura y Cristóbal— que hoy ocupan el centro de su cotidianeidad.

Lejos de los sets de grabación y de las alfombras rojas, la actriz optó por un presente tranquilo, enfocado en la crianza y en disfrutar de una rutina mucho más reservada. A diferencia de muchas figuras de su generación, no mantiene una presencia activa en redes sociales ni busca regresar al circuito mediático.

Hoy, a los 53 años, Betina O’Connell es una de esas actrices que eligió bajarse del vértigo del espectáculo cuando estaba en lo más alto, priorizando una vida familiar plena por sobre la continuidad en los medios.

Aunque su nombre ya no aparece en los elencos televisivos, sigue siendo recordada con cariño por quienes crecieron viéndola en las ficciones que marcaron una época dorada de la televisión argentina.