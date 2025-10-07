Embarazada de su tercer hijo, Juana Repetto volvió a estar en el centro de la escena luego de compartir un video en sus redes que generó debate entre sus seguidores.

La actriz, que suele mostrar su vida cotidiana sin filtros, publicó en Instagram un almuerzo con amigas donde se veía una mesa repleta de snacks, gaseosas y una botella de cerveza, lo que despertó dudas sobre si estaba consumiendo alcohol durante el embarazo.

LA RESPUESTA DE JUANA REPETTO

En el video, Juana se anticipó con humor al revuelo que podía causar: “Esta mesa no se puede ni mostrar”, comentó entre risas, y luego agregó: “No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”.

Sin embargo, la sinceridad que la caracteriza fue el punto de partida de una polémica. En cuestión de horas, su publicación se viralizó y recibió una catarata de mensajes, algunos con preocupación genuina y otros cargados de críticas y juicios.

Juana Repetto se defendió de las críticas por una cerveza en su embarazo. CRÉDITO: Instagram

Las consultas no tardaron en llegar: “¿Podés tomar cerveza estando embarazada?” fue una de las frases más repetidas en los comentarios y mensajes privados.

Fiel a su estilo frontal, Juana Repetto enfrentó las críticas y decidió responder de manera directa. Publicó una historia mostrando la botella en cuestión y escribió con ironía: “Para todas las preocupadísimas”, aclarando así que la cerveza era sin alcohol.