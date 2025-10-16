Juana Repetto tiene dos hijos, Toribio y Belisario, de 9 y 4 años, respectivamente. El mayor dejó de dormir con ella para hacerlo solo en su habitación y es noticia.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram para relatar cómo se gestó el descolecho de su hijo de 9 años.

Relató de qué modo fue el paso a paso, qué recomendaciones le dio y cómo le brindó seguridad. Además, visiblemente emocionada, repasó cómo fue la mañana siguiente y celebró la decisión de Toro.

Juana Repetto, separada, embarazada y recién mudada con sus hijos (Foto: Instagram)

EL DESCOLECHO DEL HIJO DE 9 AÑOS DE JUANA REPETTO

El video de Juana fue acompañado por un sentido texto. “Qué importante poder escucharlos, respetar sus tiempos, confiar en ellos y saber que tarde o temprano, van a elegir volar”, empezó.

Y agregó: “La teoría de la crianza fisiológica o ‘respetuosa’ dice que si uno espera que el niño esté listo para irse a dormir a su cuarto, cuando ese niño lo haga, lo hará confiado y seguro. Y muy probablemente no necesite pasarse a media noche he y sea definitivo. Veremos cómo sigue”.

“Mi Torito bebé, que ayer entraba en mi pecho... después de 9 años de dormir pegaditos, de tener muchas ganas de irse a dormir solo y no atreverse, de internarlo y volver a colechear.. cuando finalmente estuvo listo, me pidió que lo acompañe y durmió plácidamente en su cuarto toda la noche”, escribió para cerrar.