Fede Flowers informó a través de su cuenta de X que Reina Reech fue operada el último miércoles en la clínica Las Lomas de San Isidro. A la artista se le realizó un reemplazo de cadera derecha, en lo que fue la segunda operación de este tipo para la reconocida artista.

En agosto, la mamá de Juana Repetto ya había sido intervenida, pero en esa oportunidad el procedimiento fue sobre su cadera izquierda. Ambas cirugías forman parte de un tratamiento para mejorar su calidad de vida y movilidad.

Según informó Fede Flowers en su cuenta de X, la operación se realizó sin complicaciones y Reina recibió el alta médica ese mismo día a las 17:50. El personal del hospital la trasladó en camilla hasta su domicilio, donde ahora continúa con la recuperación.

Reina Reech fue operada por segunda vez (Foto: captura de X/@fedeflowers).

Por el momento, Reina Reech se encuentra en su casa, acompañada por su familia y siguiendo las indicaciones médicas para avanzar en su rehabilitación.

QUÉ DIJO JUANA REPETTO TRAS FILTRAR EL NOMBRE DE SU BEBÉ EN CAMINO

Durante los festejos por el día de la madre, Juana Repetto mostró en sus historias de Instagram los regalos que se hizo a sí misma, sin notar que en uno de los envoltorios se alcanzaba a leer el nombre del bebé en camino.

Rápidamente, sus seguidores más atentos descubrieron el detalle y revelaron que el hijo por venir se llamará Timoteo, lo que generó una ola de mensajes de cariño y curiosidad.

Juana Repetto mostró accidentalmente el nombre de su hijo por venir (Foto: Instagram @juanarepettook)

Ahora, Juana rompió el silencio y se tomó con mucho humor la situación: “¡Buen día! ¿Cómo está esta comunidad? Que son todas Sherlock Holmes. ¡Qué guachas! ¿Cómo me descubrieron el nombre? ¿Todas saben ya cómo se llama el chico? No se les pasa una”, dijo divertida, mientras reconocía que no había logrado mantener el secreto.