En Almorzando con Juana Viale de este domingo, la actriz Soledad Silveyra sorprendió a su colega Juana Repetto con una anécdota inesperada relacionada con su madre, Reina Reech, y con su ex marido, José María Jaramillo.

Silveyra recordó que la única vez que discutió con el padre de sus hijos fue debido a que lo sorprendió mirando a Reech. “Vos sabés que yo la veo a Juana y me acuerdo de Reina entrando al Hermitage, que fue la única vez que yo me peleé con Jaramillo, el padre de mis hijos, por una mujer”, recordó.

La actriz continuó el relato: “Reina tenía, o tiene, no sé, no la veo hace rato, la mejor cola de Buenos Aires, pero la mejor cola de Buenos Aires”. Este comentario provocó risas entre los presentes. “Me encanta el dato ése, que no teníamos”, acotó Connie Ballarini.

Silveyra detalló cómo ocurrió exactamente la anécdota retro. “Estábamos entrando a una función, no me acuerdo, pero yo el plano que tengo es Jaramillo mirándole la cola a Reina y yo con un ataque de odio… Qué lindo”, recordó con humor.

Ante la anécdota, Juana Repetto respondió con ironía: “¡Qué lindo el culo de mamá! No lo heredé lamentablemente”, dijo, generando risas en toda la mesaza de Juana Viale.

El almuerzo transcurrió con total normalidad, con Juana Repetto y Solita Silveyra intercambiando anécdotas frente a los invitados a pura risa y emoción.

