La masacre familiar en Villa Crespo puso sobre la mesa de Almorzando con Juana la temática “salud mental”.

Luego de los crímenes que cometió Laura Leguizamón, la mujer que mató a puñaladas a su esposo, Adrián Seltzer, y a sus dos hijos, Ian e Ivo, y terminó la escena quitándose la vida hizo que Juana Viale invite a su programa al psiquiatra Enrique De Rosa Alabaster, profesional con el que abordaron la noticia desde el campo informativo, legal y médico.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Almorzando con Juana.

Leguizamón fue la autora material de los asesinatos. Sobre su patología mental, el psiquiatra expresó: “Hay señales, son conducta de riesgo, de peligrosidad. No va a decir ‘me voy a matar, voy a matar’, pero es un dato”. Esto pasa en la medicina general. Hay infartos, por ejemplo, donde no hay dolor. La causa de lo que tiene pocos síntomas es frecuente”.

Y Juana Viale apuntó: “Hay algo que llamó la atención, la hermana de ella dijo antes de que se sepa todo: ‘Fue mi hermana’. Me llamó mucho la atención. Evidentemente tiene que haber advertido alguna modalidad. El gran problema es la detección previa”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Almorzando con Juana.

LA IMPORTANCIA DE HABLAR SOBRE LA SALUD MENTAL

“¿Esto qué cause tiene? ¿Se juzga a la persona que cometió esos delitos, aunque ya no esté?”, le preguntó la conductora a Enrique De Rosa Alabaster.

Y el psiquiatra respondió: “No, no es así, pero estás tocando el núcleo de la cuestión. Por un lado, hay una necesidad legal de cerrar (el caso), pero a nivel medio está la acción pedagógica que puede ser la salud mental y los vínculos entre las personas”.

“Este caso empezó con que estaba explicado porque era una persona en tratamiento, porque tenía una enfermedad mental, pero hay que salir de esos lugares. La cuestión es empezar a responder de una manera más adulta como sociedad”, cuestionó el profesional.

Y lo argumentó: “Uno no miente, pero va negando, va no diciendo. Eso no dicho genera grandes bolsones de malestar. Está bien hablar de salud mental... Y la Ley está bien, el problema está en la implementación”.