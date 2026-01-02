Juana Repetto salió a aclarar públicamente por qué no asistió al casamiento de su hermano, Bautista Lena, luego de que numerosos seguidores comenzaran a consultarle en redes sociales y se multiplicaran las especulaciones.

A través de un video en sus historias de Instagram, la actriz eligió hablar con franqueza y desactivar cualquier rumor.

“Ya entendí por qué está todo el país preguntándome…”, comenzó diciendo entre risas Juana Repetto, antes de ir directo al punto. Según explicó, las dudas surgieron a raíz de una imagen de la boda de Bautista, que se viralizó en redes.

“No fuimos ni mis hijos ni yo porque no me invitaron”, afirmó sin rodeos, dejando en claro que la decisión no pasó por ella.

Lejos de generar polémica, Juana habló con tono calmo y sincero. “No me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos”, reiteró, descartando cualquier conflicto oculto. Además, remarcó que no hubo enojo ni reclamo, sino simplemente una explicación ante la curiosidad de sus seguidores.

Crédito: Instagram

EL AÑO DIFÍCIL PARA JUANA REPETTO

En el mismo descargo, la hija de Reina Reech aprovechó para abrir una ventana a su año personal y familiar, marcado por grandes desafíos. Contó que el 2025 fue especialmente duro debido a la obra de su casa, un proceso que definió como agotador tanto emocional como económicamente.

“En un momento pensamos en hacer solo mi cuarto y la planta baja”, confesó, al explicar que no llegaba con el presupuesto para completar toda la vivienda. Incluso reveló que pidió un préstamo que se agotó antes de terminar la obra, lo que la obligó a redoblar esfuerzos y reorganizar prioridades.

Finalmente, Juana destacó el trabajo que realizó para sostenerse laboralmente y agradeció a las marcas que la acompañaron. “Estuve haciendo un laburazo para conseguir marcas que me acompañen”, dijo, anticipando con humor que se viene un “spam” de agradecimiento. Una vez más, la actriz eligió la honestidad y la transparencia para contar su verdad, sin dramatizar ni esquivar el tema.