Sebastián Graviotto volvió a generar repercusión en redes sociales al compartir un mensaje cargado de sensibilidad dedicado a Juana Repetto y a sus hijos.

El ex participante de Survivor sorprendió al publicar una captura de pantalla de una videollamada familiar.

En la imagen se puede ver a Belisario y Toribio abrazando la panza de embarazo de Juana Repetto, un gesto tierno que rápidamente conmovió a los usuarios.

La escena cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, días atrás, la actriz e influencer habló abiertamente sobre la posibilidad de iniciar los trámites de divorcio.

Sebastián Graviotto dejó un mensaje emotivo para Juana Repetto y sus hijos: “Es un vínculo” | Créditos: Instagram @sebastiangraviotto

EL EMOTIVO MENSAJE DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

Junto a la postal, Graviotto escribió una frase breve pero profunda que no pasó inadvertida: “Cerca no es un lugar, es un vínculo”.

La reflexión fue interpretada por muchos como una referencia directa al lazo que mantiene con sus hijos y con Juana, más allá de la distancia física y del nuevo escenario sentimental que atraviesan.

El mensaje estaría vinculado, además, a los constantes viajes laborales de Sebastián, que lo mantienen fuera del país durante largas semanas e incluso meses.

Esa dinámica fue mencionada en más de una ocasión por Juana Repetto, quien reconoció públicamente que atraviesa gran parte de su embarazo en soledad.

Por recomendación médica, la actriz debe cumplir reposo, lo que la obliga a contar con ayuda permanente para afrontar la rutina diaria y el cuidado de sus hijos.