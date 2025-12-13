Juana Repetto atraviesa una etapa de importantes cambios personales y familiares. Mientras transita su tercer embarazo y procesa su reciente separación, la actriz e influencer logró concretar uno de sus mayores proyectos: mudarse a la casa que soñó y mandó a construir desde cero en un barrio privado.

Tras meses de obra y expectativas, la artista abrió las puertas de su nuevo hogar y mostró cómo quedó la planta baja, la primera parte del espacio que ya está casi finalizada.

“Les voy a mostrar la planta baja que está casi casi casi terminada”, explicó Juana en un video que compartió con sus seguidores, donde exhibió cada rincón del flamante hogar al que se mudó junto a sus dos hijos.

Así es la nueva casa de Juana Repetto: decoración minimalista, tonos claros y un acogedor playroom | Créditos: Instagram @juanarepettook

ASÍ ES LA CASA DE JUANA REPETTO

Al ingresar, la primera parada es el baño de invitados, un espacio pequeño, pero completamente alineado con la estética general de la casa: decoración minimalista, paredes en tonos claros y un espejo redondo que suma amplitud y luminosidad.

Así es la nueva casa de Juana Repetto: decoración minimalista, tonos claros y un acogedor playroom | Créditos: Instagram @juanarepettook

De allí se pasa al living comedor, uno de los ambientes más amplios y cálidos del hogar. El espacio está rodeado de ventanales y puertas vidriadas que conectan con el patio, lo que aporta luz natural durante todo el día.

La decoración sigue un estilo nórdico-minimalista, con muebles de madera clara, lámparas en tonos beige y detalles cálidos que completan la armonía visual. Un sillón gris de gran tamaño, cortinas blancas y cuadros discretos terminan de darle identidad a la sala principal, pensada tanto para el descanso familiar como para recibir visitas.

La cocina es uno de los ambientes más funcionales de la casa. Presenta una isla central y muebles de líneas simples, todos en tonos blancos y madera, siguiendo la coherencia estética del resto de la planta baja.

Uno de los espacios más esperados es el playroom, un cuarto que la actriz armó reutilizando muebles y elementos que ya tenía. Allí instaló un televisor, estantes repletos de juegos de sus hijos y un sillón amplio para compartir momentos de relax. También sumó canastos, bibliotecas y organizadores para mantener el orden entre juguetes y libros.