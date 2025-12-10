Juana Repetto explotó en redes sociales y fulminó a un vecino de su barrio privado por mantener una pileta en estado deplorable, completamente abandonada y con agua estancada desde hace meses. Según relató, pese a pedir ayuda de manera reiterada, nadie se hizo cargo y la situación derivó en un problema de salud para su hijo Belisario.

“En la casa no vive nadie. El dengue se cría en cualquier agua estancada”, comenzó diciendo Juana en una serie de historias donde mostró capturas de chats, mensajes enviados a la administración y fotos del estado de la pileta, que describió como “un verdadero criadero de mosquitos”.

La actriz explicó que desde principios de octubre intenta que solucionen el problema: “Hablo con la administración del barrio y la pileta sigue así. Estoy desesperada, cada vez hay más mosquitos”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanarepettook)

“Belisario viene de una infección tremenda en la piel que empezó con picaduras. Dengue o no dengue, es un criadero de mosquitos”, agregó, junto a las fotos de las lesiones que sufrió el pequeño.

Para quienes dudaban sobre la peligrosidad de una pileta sucia, Juana compartió incluso una explicación médica: “Una pileta con agua estancada es un foco de bacterias, virus, hongos y parásitos; y atrae mosquitos que propagan enfermedades graves como dengue, zika o chikungunya”.

Juana Repetto mostró cómo avanza su embarazo con fotos al natural | Créditos: @juanarepettook

Repetto también expuso los mensajes que envió al consorcio: “Les mandé mensaje a TODOS pidiendo ayuda. A veces toca hacer ruido para que sucedan las cosas y se trata de la salud de mi familia”, sentenció.

Y cerró con una advertencia contundente: “Usaré todos los recursos que estén a mi alcance. Tengo TODOS los mensajes desde hace meses”.

Juana Repetto: “Usaré todos los recursos que estén a mi alcance. Tengo TODOS los mensajes desde hace meses”.

En una profunda nota que dio hablando de temas de su vida personal, Juana Repetto sorprendió al revelar cuánto gasta en hacer terapia.

“Hago terapia. Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia, ¡es muchísimo! Una sesión normal debe estar entre 40 y 50 mil pesos, cada una”, dijo la actriz en el primer episodio de su nuevo podcast, Más Minas que Mamás (Resumido).

“Hago una sesión por semana con una psicóloga tradicional conductista. Otra, que se llama ThetaHealing. Y ahora empecé otra nueva que se la que me hace las flores de bach”, agregó, tal como se pudo ver en LAM.

Foto: Instagram (@juanarepettook)

Y cerró: “Son tres, ya van 150 mil pesos, más de mi hijo Toro (también tiene a Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto). Algunos valen 40 y otros 50 mil pesos. Suponete que estoy en 180 mil pesos por semana de terapia”.