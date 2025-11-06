Días después de Halloween, Juana Repetto publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram para mostrar los avances de su embarazo.

Las imágenes elegidas por la actriz fueron al natural. Exhibió su pancita de varios meses y un lenguaje no verbal que denota cansancio.

Entre su panza y su rostro, las imágenes mostraron ternura y Juana escribió: “Así venimos estos últimos días, mucha data y mucho de todo”.

Juana Repetto mostró cómo avanza su embarazo con fotos al natural | Créditos: @juanarepettook

JUANA REPETTO Y HALLOWEEN

Mientras espera por su tercer hijo, esta vez como madre soltera, Juana Repetto disfruta sus días de la dulce espera con sus hijos.

En el álbum, publicó fotos de Toribio y Belisario celebrando Halloween en el jardín de su casa con disfraces desopilantes.