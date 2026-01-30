En la recta final de su tercer embarazo, Juana Repetto atraviesa los últimos preparativos antes del nacimiento de Timoteo, quien llegará al mundo por cesárea.

La influencer y actriz compartió en sus historias de Instagram que debió realizarse de rigor, entre ellos uno que calificó como particularmente molesto: el hisopado anal.

“Hoy tocó prequirúrgico y el hisopado anal. Qué denigrante, es terrible”, escribió sin filtros junto a un video donde aparecía acompañada de su hijo Toro, quien se reía al escuchar el relato de su madre sobre la experiencia médica que acababa de atravesar.

“¿QUÉ ES PEOR: LA CURVA DE GLUCOSA O EL HISOPADO ANAL?”

Juana Repetto, conocida por su sinceridad en redes sociales, decidió abrir un debate entre sus seguidoras sobre cuál es el estudio más incómodo del embarazo.

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech comparó dos de los análisis más temidos: “La curva de la glucosa es un estudio muy feo del embarazo, muy feo, pero en este te pasan el hisopo por el hoyo del ano y creo que es peor”, explicó con total transparencia.

La influencer invitó a las mujeres que transitaron un embarazo a opinar sobre cuál consideran más denigrante: “Quiero que las mujeres que han pasado por un embarazo y tuvieron la curva de la glucosa y el hisopado anal me digan cuál es el peor estudio. Yo la curva de la glucosa la padezco, pero esto es muy denigrante”, insistió.

CRÉDITO: Instagram

“YA ESTÁ, LA ÚLTIMA VEZ EN MI VIDA”: EL ALIVIO DE TERMINAR LOS ESTUDIOS

En el video compartido en Instagram, Juana Repetto mostró el momento posterior al estudio, donde se la ve aliviada junto a su hijo Toro, quien no dejaba de reírse por lo que su mamá contaba. “Ya está, ya pasó. La última vez en mi vida”, concluyó la actriz, dejando en claro que no planea volver a someterse a este tipo de análisis.

El hisopado anal forma parte de los estudios prequirúrgicos necesarios antes de una cesárea programada, y sirve para detectar posibles bacterias que podrían causar complicaciones durante la intervención quirúrgica. Aunque es un procedimiento breve, muchas mujeres coinciden en que resulta particularmente incómodo.