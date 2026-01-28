En la recta final de su embarazo, Juana Repetto volvió a hacer lo que ya es una marca registrada en su vida pública: hablar con total honestidad. A pocos días de conocer a su tercer hijo, la actriz respondió preguntas de sus seguidores y explicó por qué, esta vez, no podrá tener un parto natural.

Acostumbrada a compartir su maternidad sin filtros, Repetto fue clara al aclarar que la decisión no tuvo nada que ver con una preferencia personal o estética. Por el contrario, se trata de una indicación médica ineludible. A pesar de haber tenido dos partos vaginales que recuerda como experiencias positivas, el equipo que la acompaña definió que lo más seguro para ella y para el bebé es una cesárea programada.

El diagnóstico central es placenta previa, una condición que se da cuando la placenta se ubica en la parte baja del útero y llega a cubrir el cuello uterino. Con la claridad que la caracteriza, Juana explicó: “El bebé no tiene por donde salir básicamente y eso además implica un riesgo importante que es una hemorragia o desprendimiento de placenta. Entonces, hay que programar una cesárea antes de que esto ocurra”.

Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario. Foto: Instagram (@juanarepettook)

Por ese motivo, los médicos suelen indicar la cesárea antes de que comiencen las contracciones, aunque sin adelantar el nacimiento más de lo necesario para permitir que el bebé complete su desarrollo.

A este cuadro se sumó otro factor que complejizó el embarazo: el acortamiento del cuello del útero. Según contó la actriz, esta situación está relacionada con una cirugía previa por una lesión vinculada al HPV, lo que obligó a extremar los cuidados. Durante varios meses, Juana debió hacer reposo y recibió tratamiento hormonal para prevenir un parto prematuro, además de someterse a controles ecográficos frecuentes.

Fiel a su estilo directo y transparente, Juana (que ya es mamá de Toribio y Belisario) eligió compartir no solo la parte feliz de la espera, sino también las decisiones difíciles que implica transitar un embarazo de alto riesgo, siempre poniendo en primer lugar la salud y el bienestar de su hijo.

Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario. Foto: Instagram (@juanarepettook)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CUÁNTO DINERO GASTA JUANA REPETTO EN TERAPIA POR SEMANA: “¡ES MUCHÍSIMO!”

En una profunda nota que dio hablando de temas de su vida personal, Juana Repetto sorprendió al revelar cuánto gasta en hacer terapia.

“Hago terapia. Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia, ¡es muchísimo! Una sesión normal debe estar entre 40 y 50 mil pesos, cada una”, dijo la actriz en el primer episodio de su nuevo podcast, Más Minas que Mamás (Resumido).

“Hago una sesión por semana con una psicóloga tradicional conductista. Otra, que se llama ThetaHealing. Y ahora empecé otra nueva que se la que me hace las flores de bach”, agregó, tal como se pudo ver en LAM.

Foto: Instagram (@juanarepettook)

Y cerró: “Son tres, ya van 150 mil pesos, más de mi hijo Toro (también tiene a Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto). Algunos valen 40 y otros 50 mil pesos. Suponete que estoy en 180 mil pesos por semana de terapia”.