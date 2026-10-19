Los Fabulosos Cadillacs brindaron un multitudinario recital en Bogotá, Colombia, pero un episodio inesperado alteró el clima festivo de la noche. Mientras el público cantaba sus clásicos a todo pulmón, Vicentico frenó el show al advertir que alguien había encendido una bengala entre la multitud y reaccionó con una frase que no tardó en viralizarse.

El momento ocurrió durante la interpretación de “Calaveras y diablitos”. La banda sonaba y los fanáticos acompañaban la canción cuando un resplandor rojo sobresalió entre el público y llamó la atención del cantante. Sin dudarlo, el músico señaló hacia el lugar donde había visto la bengala y lanzó una primera advertencia: “Apagá la bengala”.

Vicentico esperó unos segundos antes de intentar retomar el tema, pero enseguida comprobó que el elemento pirotécnico seguía encendido. Lejos de continuar como si nada, volvió a detener la música y se dirigió directamente al espectador, esta vez con evidente indignación: “Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”, exclamó el vocalista, en un reclamo que fue acompañado por silbidos y reproches de parte de los asistentes. La escena quedó registrada en videos que circularon en las redes sociales y generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la banda.

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La contundencia del reclamo tuvo una explicación que muchos argentinos comprendieron de inmediato. La referencia a lo que representa una bengala para el rock nacional remitió directamente a la tragedia de República Cromañón, uno de los episodios más dolorosos de la historia de la música en el país. El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de Callejeros en el local República Cromañón, en Buenos Aires, una bengala provocó un incendio que terminó con la vida de 194 personas y dejó más de 1.400 heridos.

Vicentico: “Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”

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VICENTICO LE RESPONDIÓ A DARÍN: “ME LLAMÓ ‘SANTO’ QUERIENDO DECIR QUE SOPORTO LA VIDA CON UNA LOQUITA, Y NO ES ASÍ, VIVO CON UNA MUJER INCREÍBLE”

Las fuertes declaraciones de Valeria Bertuccelli sobre su experiencia laboral con Ricardo Darín, de quien dijo haber sentido “destrato” cuando protagonizaron Escenas de la Vida Conyugal, y a quien le pidió unas disculas públicas del actor por la manera en la que se sintió tratada, desataron una polémica impensada.

Fue por eso que Darín salió a hablar: “Creo que hay una gran confusión metida en todo esto. Entiendo su sensación y su malestar, aunque no lo comparto por los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar, y ella me ha pedido públicamente que le pida disculpas, yo ahora, aquí, le pido disculpas. En todo lo que me concierne”, expresó.

Acto seguido, el actor agregó: “Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de lo que dice, no significa que yo no quiera que esté tranquila. Yo quiero que esté tranquila por ella, por su familia, por Gaby (Gabriel Fernández Capello, Vicentico, marido de Valeria), que es un santo, un tipo maravilloso, con el que siempre tuve una buena relación y que me preocupa muchísimo lo que puede estar pensando en este momento”.

Vicentico salió al cruce de Ricardo Darín. (Foto: Instagram)

En este contexto, Vicentico le respondió a Ricardo Darín a través de un mensaje que envió a Furia Bebé, el programa radial de Malena Pichot en Futurock FM: “Me enteré que Ricardo Darín dijo que yo era un santo. Obviamente queriendo decir con esto que soy un santo porque soporto la vida con una una loca, con una loquita. Lo que soy es un hombre inspirado, admirado, feliz de compartir la vida con una mujer como Valeria”, afirmó el cantante (en junio de 2018).

“Todo lo que Vale hace y dice, cómo pone el cuerpo y cómo lleva la vida adelante a mí me hace ser siempre un hombre mejor, y eso lo agradezco infinitamente”, continuó. Al final, Vicentico enfatizó: “Sólo esa aclaración. No comparto la vida con una loquita. Comparto la vida con una mujer increíble, con unos ovarios de oro”.