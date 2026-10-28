Así como Lourdes Sánchez (40) se muestra enamorada de Francisco Liotta Hernández (27), también el Chato Prada (59) comenzó un romance con una morocha que blanqueó toda la verdad.
“La joven confirmó que efectivamente se están conociendo desde hace aproximadamente un mes”, afirmaron desde Portal Pellegrinense.
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Luego precisaron que Agostina Navarrete (26) aclaró que se trata de una “etapa inicial” y que todavía “es pronto para hablar de una relación sentimental consolidada”.
Tetimonio que llegó a pesar de que el gerente de América insistiera en negarlo...
El comienzo del romance
La propia Navarrete admitió que su romance con Prada “comenzó a través de Instagram”.
Después de los primeros intercambios, “se pasaron sus números de teléfono y comenzaron a comunicarse mediante audios y llamadas”.
De hecho, Fernanda Iglesias publicó los cariñosos mensajes que recibió Agostina de Pablo.