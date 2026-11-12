La llegada del papa León XIV a la Argentina, después de 39 años sin que un Sumo Pontífice pisara suelo nacional, se convirtió en un acontecimiento histórico y movilizó un importante despliegue periodístico. Durante cuatro jornadas, eltrece y TN llevaron adelante una cobertura especial que acompañó cada momento de la visita apostólica, con equipos en los principales puntos del recorrido y transmisiones en vivo para acercarles a los argentinos cada detalle de un acontecimiento único.
Desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, ambas señales realizaron una cobertura integral que incluyó móviles en vivo, transmisiones especiales, testimonios, entrevistas y análisis. La propuesta permitió seguir minuto a minuto las distintas actividades del Santo Padre, desde su llegada al país y la recepción oficial hasta sus encuentros con los fieles y las celebraciones religiosas.
El despliegue periodístico abarcó los momentos más significativos de la agenda papal, con especial atención a las actividades desarrolladas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. De esta manera, eltrece y TN acompañaron una visita que trascendió lo religioso y generó una profunda movilización en distintos puntos del país.
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LEÓN XIV EN ARGENTINA: UNA COBERTURA A LA ALTURA DE UN MOMENTO HISTÓRICO
Con equipos periodísticos distribuidos en los principales escenarios, las señales pusieron al servicio de este acontecimiento toda su capacidad profesional, técnica y humana. La cobertura permitió mostrar tanto las instancias oficiales como las expresiones de fe y emoción de miles de argentinos que se acercaron para recibir al Pontífice.
A lo largo de las cuatro jornadas, la programación especial buscó reflejar la dimensión de una visita que quedará en la memoria colectiva. Las imágenes, los testimonios y las transmisiones en directo acercaron a los hogares cada instancia de una agenda que tuvo como protagonistas al Papa y a los fieles que participaron de las distintas actividades.
Así, eltrece y TN concretaron un despliegue periodístico sin precedentes para acompañar cada paso de León XIV por la Argentina, en un acontecimiento extraordinario que, después de casi cuatro décadas, volvió a reunir al país alrededor de la visita de un Papa.
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