La llegada del papa León XIV a la Argentina, después de 39 años sin que un Sumo Pontífice pisara suelo nacional, se convirtió en un acontecimiento histórico y movilizó un importante despliegue periodístico. Durante cuatro jornadas, eltrece y TN llevaron adelante una cobertura especial que acompañó cada momento de la visita apostólica, con equipos en los principales puntos del recorrido y transmisiones en vivo para acercarles a los argentinos cada detalle de un acontecimiento único.

Desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, ambas señales realizaron una cobertura integral que incluyó móviles en vivo, transmisiones especiales, testimonios, entrevistas y análisis. La propuesta permitió seguir minuto a minuto las distintas actividades del Santo Padre, desde su llegada al país y la recepción oficial hasta sus encuentros con los fieles y las celebraciones religiosas.

León XIV en Argentina (fotos: prensa eltrece)

El despliegue periodístico abarcó los momentos más significativos de la agenda papal, con especial atención a las actividades desarrolladas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. De esta manera, eltrece y TN acompañaron una visita que trascendió lo religioso y generó una profunda movilización en distintos puntos del país.

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Con equipos periodísticos distribuidos en los principales escenarios, las señales pusieron al servicio de este acontecimiento toda su capacidad profesional, técnica y humana. La cobertura permitió mostrar tanto las instancias oficiales como las expresiones de fe y emoción de miles de argentinos que se acercaron para recibir al Pontífice.

El papa León XIV se despidió de la Argentina en su paso por la Basílica de Luján entre lágrimas (Foto: captura de TN).

A lo largo de las cuatro jornadas, la programación especial buscó reflejar la dimensión de una visita que quedará en la memoria colectiva. Las imágenes, los testimonios y las transmisiones en directo acercaron a los hogares cada instancia de una agenda que tuvo como protagonistas al Papa y a los fieles que participaron de las distintas actividades.

Así, eltrece y TN concretaron un despliegue periodístico sin precedentes para acompañar cada paso de León XIV por la Argentina, en un acontecimiento extraordinario que, después de casi cuatro décadas, volvió a reunir al país alrededor de la visita de un Papa.

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